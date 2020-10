Zu einem tragischen Unfall ist es am späten Donnerstagnachmittag im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen gekommen. Ein 30-jähriger Autolenker ist in einer lang gezogenen Rechtskurve mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und in eine Fußgängergruppe gerast. Dabei kam ein zwölfjähriger Bub ums Leben. Drei weitere Personen, unter ihnen seine Mutter und sein zweijähriger Bruder, wurden verletzt.