Silvia Schneider bringt den Ballroom an diesem Freitagabend zum Kochen - und das liegt nicht nur am feurigen Paso Doble, den die Moderatorin mit Tanzpartner Danilo Campisi vorbereitet hat. Im sexy Piratenkostüm zeigt die Ex-Freundin von Andreas Gabalier in dieser „Dancing Stars“-Show nämlich richtig viel Haut.