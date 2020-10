US-Politikberater Yussi Pick warnt jedoch davor, den Umfragewerten zu großen Glauben zu schenken: „Die Wahlbeteiligung ist gestiegen, der Republikaner wählt traditionell am Wahltag, der demokratische Wähler zieht die Briefwahl vor.“ Es könnte auch zu einem Wahlbeteiligungsrekord kommen, was wiederum den Demokraten in die Karten spielen würde. Unterschiede gibt es auch bei der Auszählung der Briefwahlstimmen. „In südlichen Staaten wie Texas, Florida und Nevada können die Stimmen schon vor der Wahl ausgezählt werden. In nördlichen Staaten hingegen erst am Wahltag.“, ergänzt der Politikberater.