In seiner Rede ging der Hologramm-Kardashian auch auf Kims Werdegang ein und betonte, er sei stolz auf ihren Unternehmergeist und ihr juristisches Engagement. In den vergangenen Jahren setzte sich Kim Kardashian für eine Gefängnisreform in den USA ein. 2019 verkündete sie außerdem, wie ihr Vater als Anwältin arbeiten zu wollen. Sie habe eine Ausbildung bei einer Kanzlei begonnen und auch schon einige Prüfungen absolviert.