So muss die Haftpflichtversicherung dem Geschädigten zwar seinen Schaden ersetzen, die Kaskoversicherung kann eine Zahlung an den Pkw-Besitzer aber aufgrund „grober Fahrlässigkeit“ ablehnen. „Verschuldet man wegen vorschriftswidriger Bereifung einen Unfall mit Personenschaden - eine Teilschuld genügt hier - muss man auch mit einer Strafverfolgung durch die Staatsanwaltschaft rechnen“, so Letitzki.