Damit noch mehr Klagenfurter ihre Autos zu Hause lassen und die Umwelt schonen, wird der öffentliche Verkehr noch attraktiver gestaltet und zusätzlich wird neue Mobilität geschaffen.

Das funktioniert mit der Mobilitäts-App der KMG, die als Mitglied der Kärntner Linien einen unverzichtbaren Platz in Sachen Mobilität einnimmt. „KlagenfurtMobil“, die neue digitale Fahrplan-App der KMG unterstützt Fahrgäste dabei, unkompliziert an das gewünschte Ziel zu kommen. Durch die Nutzung der praktischen App entstehen Verbindungsmomente noch einfacher. Ob Michis neue Wohnung begutachten, sich mit Lena auf einen Prosecco treffen oder zum Enten-Selfie an den Wörthersee fahren - mit „KlagenfurtMobil“ weiß man immer, wo es lang geht. Einfach kostenlos in den bekannten App-Stores herunterladen und loslegen.