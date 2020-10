Wandern soll in erster Linie Spaß machen und Bewegung und Entspannung in freier Natur bieten. Wandern ermöglicht vom lockeren Spazierengehen über das Langstreckenwandern bis zum Bergwandern eine gute Auswahl an Belastungsstufen, die auch unterschiedlich gut trainierten Menschen die Möglichkeit zur aktiven Erholung und körperlich-geistigen Harmonisierung bieten. Wandern ist somit ein gutes Mittel um Vorsorge für die eigene Gesundheit zu betreiben und unterstützt in weiterer Folge dabei, länger gesund zu leben.