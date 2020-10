Das IT-Urgestein IBM will in Deutschland nach Gewerkschaftsangaben über 2300 Arbeitsplätze abbauen. Am Donnerstag habe die Geschäftsführung die Mitarbeiter informiert. Das Unternehmen mit Sitz in Ehningen wollte sich nicht äußern. Der US-Konzern beschäftigt in Deutschland rund 12.000 Arbeitnehmer.