Peter Stöger, der damals auf der Tribüne als Sport-Vorstand logischerweise nicht glücklich gewirkt hatte, steht morgen statt Ilzer unten an der Linie - er weiß, was angesagt ist: „Wir spielen in Hartberg und danach in Altach, das sind Gegner in unserer Reichweite, nach der letzten 0:2-Heimniederlage gegen Salzburg ist nun wieder punkten angesagt.“ Um damit gleich auch die offene Rechnung mit Hartberg, das in dieser Saison noch sieglos ist (drei Unentschieden, zwei Niederlagen), zu begleichen.