Als Aktiver hatte sich WAC-Trainer Ferdl Feldhofer im August 2000 selbst um einen Einsatz im legendären „De Kuip“ in Rotterdam gebracht. Damals rammte er in der Champions-League-Quali mit Sturm Graz einem Spieler von Hapoel Tel Aviv den Ellbogen rein - drei Spiele Sperre. „Vor 50.000 Fans wäre ich bei unserem Einzug in die Königsklasse hier gern dabei gewesen“, seufzte der WAC-Coach, als er vor Anpfiff die Katakomben samt imposantem Spielertunnel betrat.