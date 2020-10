Grund in zwei Bundesländern

„Ich überquere auf der Fahrt zur Musikprobe fünfmal die Landesgrenze“, verrät Siegfried Moser. Der Gemeinderat, der seit 48 Jahren Zugposaune spielt, ist Bauer und lässt seine Kühe in der Steiermark weiden; gemolken werden sie in Kärnten. „Fast jeder hier hat in beiden Ländern Grund. Früher war das oft mühsam, wenn man weit zur Behörde fahren musste“, so Moser. Aber jetzt sei ja schon viel online möglich.