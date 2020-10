Platz vier für Charles Leclerc in Portimao, Sebastian Vettel Zehnter, der vierfache Weltmeister war also erneut langsamer. 57 Punkte liegt er bereits zurück - die Fans des Deutschen, der 2021 zu Aston Martin wechselt, glauben nicht mehr an Zufall. Befeuert von Ex-Formel-1-Boss Bernie Ecclestone: „Charles ist ein Riesentalent, aber das war Sebastian auch, er ist es immer noch, und er hat mehr Erfahrung. Eigentlich müsste er also vorne sein. Ist er aber nicht, also muss es andere Gründe geben.“