Schon wieder ein schrecklicher Unfall mit einem Todesopfer auf steirischen Straßen! Ein 80-jähriger Pkw-Lenker kam mit seinem Fahrzeug in Pruggern (Bezirk Liezen) von der Straße ab, das Auto stürzte in Folge in den Bach. Seine beifahrende Frau konnte schwer verletzt noch einen Notruf absetzen; für ihren Gatten kam jede Hilfe zu spät.