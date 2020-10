Im Fachgebiet Computer Science hat die Linzer JKU beim neuen weltweiten Times Higher Education (THE) Ranking einen überraschenden Sprung nach vorne gemacht. Nämlich von der Sammelkategorie der Plätze 301 bis 400 in jene von 151 bis 175. Auch das spreche für die neue Digitalisierungs-TU in Linz.