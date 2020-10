Die Unfallstelle wurde abgesichert, ein Brandschutz aufgebaut, und auslaufende Betriebsmittel wurden in einer Faltwanne aufgefangen und gebunden. In der Folge war es notwendig den Treibstoff aus dem beschädigten Tank eines Fahrzeuges abzupumpen. Für die Zeit der Rettungs- und Bergemaßnahmen war es notwendig die S6 komplett zu sperren. Nach Abschluss aller notwendigen Arbeiten rückten die beiden Feuerwehren um 18.50 Uhr wieder in die Feuerwehrhäuser ein.