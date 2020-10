Acht Monate lang wurde in Telfs gegraben, umgeleitet, gepflastert und gepflanzt, damit das Ortszentrum in neuem Glanz erstrahlt. Dieser Glanz ist in der neu geschaffenen Begegnungszone ab Freitag auch motorisiert zu bewundern. Am Donnerstag gab‘s - Corona-bedingt bescheiden - die offizielle Eröffnung.