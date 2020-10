New Orleans atmet auf

In der Metropole New Orleans im Süden des Landes starb ein Mensch an einem Stromschlag durch niedergerissene Stromleitungen, wie die Stadtbehörden mitteilten. Sie appellierten an die Einwohner, in ihren Häusern zu bleiben. Die von Stürmen geplagte Metropole New Orleans sei diesmal vor dem Schlimmsten bewahrt worden, so Bürgermeisterin LaToya Cantrell. „Wir haben es hinter uns gebracht. Es hätte schlimmer sein können.“