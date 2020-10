Dem 24-Jährigen war auf seiner Fahrt mit dem Zug von Wien nach Bregenz von einem Zugbegleiter die Weiterfahrt untersagt worden, weil er sich nicht an die Corona-Bestimmungen halten wollte. Am Bahnhof Landeck musste er den Zug verlassen. Der Zugbegleiter teilte dies auch dem Zugbegleiter des nächsten eintreffenden Zuges mit. Als dieser rund eine Stunde später am Bahnhof Landeck eintraf, wollte der 24-Jährige einsteigen und seine Fahrt in Richtung Bregenz fortsetzen.