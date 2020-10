Personen, die am Nationalfeiertag zwischen 17.30 Uhr und 21.30 Uhr in der Alpentherme Ehrenberg in Reutte, allen voran im Saunabereich, im Dampfbad, in der Landesknecht- und in der Feuersauna sowie im Liegebereich oberhalb der Landsknechtsauna und im Restaurant des Saunabereichs waren, sollen auf ihren Gesundheitszustand achten, teilte das Land mit. Denn zu diesem Zeitpunkt hielt sich dort auch eine später positiv auf das Coronavirus getestete Person auf.