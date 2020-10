Seit 17. Oktober ist die Tennengauer Gemeinde Kuchl nach stark steigenden Corona-Fällen abgeriegelt – nur systemrelevante Berufsgruppen durften in und aus dem Ort pendeln. Jetzt hat sich die Lage gebessert, die Corona-Infektionen gehen spürbar zurück. Daher wird die vom Land verordnete Quarantäne in der Nacht von Sonntag auf Montag auslaufen. „Die Erleichterung in der Gemeinde ist bei allen riesengroß“, sagt Bürgermeister Thomas Freylinger. „Die Kuchler haben die Situation sehr ernst genommen“, fügt er hinzu. Eine Verlängerung der Maßnahme hätte zu weiteren Problemen geführt. Wenn am Montag wieder der Alltag einkehrt, will er als Erstes seine Eltern besuchen.