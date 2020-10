Vereinzelte Fälle in anderen Heimen

Während die Zahlen im Wohnheim Tivoli stiegen, sanken sie in allen anderen ISD-Heimen wieder. So verzeichneten die Wohnheime Hötting, Pradl und O-Dorf mit Stand Donnerstag jeweils einen positiv getesteten Bewohner. Im Wohnheim Saggen, in dem vor zwei Wochen noch mehr als 60 Personen infiziert waren, waren inzwischen bis auf eine Person wieder alle genesen. Die Wohnheime Reichenau, Innere Stadt und Lohbach verzeichneten aktuell keine positiven Fälle.