Es war zu erwarten: Auch die Stadt Salzburg und der Lungau wurden auf der Corona-Ampel auf Rot gestellt. Für die beiden Bezirke treten damit dieselben Einschränkungen wie in den übrigen Bezirken in Kraft – allerdings erst mit Montag. „Die Covid-Zahlen steigen nicht so rasant und auch der Inzidenz-Wert ist nicht ganz so dramatisch“, heißt es aus dem Büro von Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Die Inzidenz liegt in der Landeshauptstadt bei 244,5.