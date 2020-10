Golfprofi Matthias Schwab hat auf der ersten Runde des Turniers der Europa-Tour in Paphos (Zypern/1 Million Euro) die Chance auf einen Spitzenplatz gewahrt. Der Steirer spielte am Donnerstag auf dem Par-71-Kurs eine 67er-Runde mit fünf Birdies und einem Bogey und war damit in dem kleinen und mäßig stark besetzten Feld (4 aus den Top 100 der Weltrangliste) vorerst 18.