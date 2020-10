„Pickelharte“ Schattenseiten

Sein Beruf bringt jedoch auch Schattenseiten mit sich, die „pickelhart“ sind: „Wenn Unfälle in den eigenen Reihen passieren und du zu diesen Einsätzen fliegen musst, ist das das Schlimmste, was dir passieren kann - Stichwort tödlicher Absturz eines Polizeihubschraubers 2011 am Achensee.“