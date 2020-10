Sie hat eine steile Karriere hingelegt und ist auch heute noch in aller Munde. Vera Russwurm gibt in Stiegenhaus West einen Einblick in ihre erstaunliche Karriere. Warum sie in Amerika ihre Scheu abgelegt hat und warum sie sich gegen das Amt der Gesundheitsministerin entschieden hat, erfährt ihr in Stiegenhaus West mit Moderator Max Schmiedl. Außerdem hat sie mit ihrem Schnitzelklopfer eine riesiege Freude.