Kein Land Europas ist so zugepflastert wie Österreich

Wenn es so weitergeht, sind die Folgen für unsere Umwelt, Lebensmittelversorgung, aber auch für die eigene Gesundheit und nicht zuletzt die Schönheit unseres Landes unabwendbar. Am Samstag lesen Sie, was andere Länder besser machen als wir und welche grüne Ideen die Welt verbessern.