In manchen Gemeinden wird ein Pfarrer am Friedhof anwesend sein. Für Details solle man sich bei der jeweiligen Pfarre erkundigen. Außerdem bieten viele Mini-Weihwasserfläschchen an. Dass ein Grab keinen Segen bekommt, weil man etwa krank oder in Quarantäne ist, muss auch niemand befürchten. „Manche Priester werden alle Gräber alleine segnen, andere sprechen den Segen von der Kirche aus“, sagt Liturgiereferent Bruno Almer. In den Sonntagsgottesdiensten wird Allerheiligen sicher ein Thema sein.