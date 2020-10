Aufgrund der steigenden Infektionen wird nun auch in Alten- und Pflegeresidenzen der Schutz erhöht. Nur ein „Gast“ pro Bewohner am Tag darf ins Zimmer eines Bewohners kommen. Und es gibt eine Gesundheitskontrolle am Eingang. In Krankenhäusern ist die Besucherregelung wie bisher.