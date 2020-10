Die Messerattacke in Nizza mit drei Toten war laut Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron ein „islamistischer Terroranschlag“. Frankreich sei angegriffen worden, sagte der 42-Jährige am Donnerstag in der südfranzösischen Küstenmetropole. Er kündigte einen verstärkten Schutz von Kirchen und Schulen an. „Es sind wieder einmal die Katholiken, die vor Allerheiligen angegriffen worden sind“, so Macron. „Wir werden nicht aufgeben“, sagte das Staatsoberhaupt, nachdem eine Serie von islamistisch motivierten Angriffen in den vergangenen Wochen Frankreich erschüttert hatte.