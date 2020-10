35 Fälle in Pflegeheim in Wiener Neustadt

Dramatisch zugespitzt hat sich die Lage indes in den Pflegezentren. Alleine im Cluster um das Stadtheim in Wiener Neustadt hat sich die Zahl der Infizierten gestern von 38 auf insgesamt 65 Personen erhöht. Auch 18 Mitarbeiter gelten als infiziert. Neun neue Folgefälle traten indes im Betreuungszentrum in St. Peter an der Au im Bezirk Amstetten auf.