Die Zahl der Corona-Infizierten in Tirol steigt nach wie vor - und gleichzeitig auch jener Patienten, die in Spitälern versorgt werden müssen. Die ärztliche Direktorin des Landeskrankenhauses Innsbruck hat am Donnerstag davor gewarnt, dass bei einer fortdauernden Corona-Entwicklung geplante Routine-Operationen verschoben werden müssen. „Es kann bereits in naher Zukunft zu Verschiebungen von OPs kommen, die auch zu einem späteren Zeitpunkt möglich sind“, sagte Kofler. Akute Fälle werden natürlich weiterhin sofort behandelt, versicherte sie in einer Aussendung des Landes.