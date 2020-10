Um Punkt Mitternacht waren die Aschenbecher von den Tischen verschwunden: Als vor einem Jahr, in der Halloween-Nacht auf den 1. November, das absolute Rauchverbot in gastronomischen Innenräumen in Kraft trat, hielten sich beim „Krone“-Lokalaugenschein in Graz die meisten Lokale penibel an die neuen Regeln. In einigen wurde in jener Nacht noch weitergequalmt, ehe sich auch dort der Rauch immer mehr verzog.