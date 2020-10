Ein zweiter Lockdown scheint immer wahrscheinlicher. Eine wichtige Frage wird dabei sein, ob die Schulen offen bleiben oder nicht. Wie Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bereits am Wochenende angekündigt hat, will man den Unterricht auch nach den Herbstferien weiter vor Ort durchführen. Im Talk mit Gerhard Koller erklärt er, wie man die nächsten sieben Wochen bis Weihnachten durchziehen will, warum Schulen „vergleichsweise sichere Orte sind“ und wie sie sich in den nächsten Jahren durch die Digitalisierung verändern werden.