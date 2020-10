„Weisen Männern über 55 oder Frauen über 65 zwei dieser Faktoren bzw. Diabetiker einen davon auf, zählen sie zur Hochrisikogruppe. Ebenso Menschen mit genetischer Belastung , d. h. wenn in der Familie ein frühzeitiger Herzinfarkt (Männer unter 55, Frauen unter 60) aufgetreten ist“, so Prof. Speidl. Diese Personen haben ein mehr als 10-15%-iges Risiko, in den kommenden 10 Jahren einen Infarkt zu erleiden bzw. zu versterben, wie der Experte zu bedenken gibt. Wer also ein hohes Risiko, aber keine Symptome aufweist, sollte laut Prof. Speidl mittels Calcium-Scorings (nicht invasives radiologisches Untersuchungsverfahren), überprüfen lassen, ob sich bereits Kalk in den Herzkranzgefäßen abgelagert hat. „Häufig wird nur ein Ultraschall der Schlagadern gemacht. Dies greift jedoch zu kurz. Denn die Schlagadern können normal sein, aber die Herzkranzgefäße sind verkalkt. Bei Beschwerden und Verdacht auf Arteriosklerose sollte eine spezielle Computertomografie des Herzens, ein Coronar-CT, gemacht werden.“