Dramatische Corona-Entwicklung in Polen: Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Virus hat erstmals die Marke von 20.000 überschritten. Innerhalb eines Tages kamen 20.156 neue Fälle dazu, die meisten (plus 2633) im Westen des Landes. Im gleichen Zeitraum starben 301 Menschen in Zusammenhang mit dem Virus.