Viele fürchten sich auch, was sie nach einer Komplettabnahme der Brust, die erfreulicherweise immer seltener vorkommt, erwartet - schon der Weg nach Hause bereitet oft Kopfzerbrechen. „Wird jeder gleich sehen, dass ich Brustkrebs hatte?“, fragt sich so manche. Auch in diesem Fall hat die „Breast Care Nurse“ eine Lösung parat: „Schon vor der Entlassung berate ich ausführlich, was möglich ist. Für das Verlassen des Spitals reicht etwa eine Erstversorgungsprothese, die mit Watte gefüllt ist sowie ein BH ohne Reifen“, beruhigt die Pflegefachkraft. Nachdem die Wunde verheilt ist, besorgt „frau“ sich am besten eine Silikon-Prothese im Orthopädiefachhandel. Dort gibt es übrigens auch Pyjama-Leibchen zu kaufen, damit sich Betroffene nach dem Aufstehen in der Früh vor ihrer Familie nicht unwohl in ihrer Haut fühlen. Auch kaschierende Bademoden erleichtern den Schritt zurück in den Alltag.