Die britische Oppositionspartei Labour hatte nach einem Untersuchungsbericht antisemitische Tendenzen in den eigenen Reihen zugelassen. Es habe Schikanen und Diskriminierungen gegeben, heißt es. Besonders in der Kritik steht der Alt-Linke Jeremy Corbyn, der von 2015 bis 2020 Chef der Partei war. Es habe „unentschuldbare Fehler“ gegeben, die auf einen Mangel an Bereitschaft zur Bekämpfung des Antisemitismus zurückzuführen seien.