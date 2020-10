Stark und verantwortungsvoll durch die Krise

Im Unternehmen zeigt man sich zwei Tage vor dem Jubiläumstag optimistisch. Seit der erfreulichen Wiederöffnung am 2. Mai nach dem Lockdown ist der Ansturm der Möbelkäufer groß. Das eigene Zuhause gewinnt in Corona-Zeiten enorm an Bedeutung. Bei allen drei Vertriebsschienen der XXXLutz-Gruppe, XXXLutz, Möbelix und Mömax, laufen die Umsätze ausgesprochen gut - man ist bereit für einen starken Herbst/Winter. Für einen etwaigen, neuerlichen Lockdown hofft man auf selektive Maßnahmen, um den Konsum aufrechtzuerhalten und so Tausende Arbeitsplätze sichern zu können.