In dem Musikvideo zu „Hey America“, das am Mittwoch auf Neil Youngs YouTube-Kanal veröffentlicht wurde, wird „Young Bob“ von seinem berühmten Bruder an der Mundharmonika begleitet. Die „Sadies“-Mitglieder Mike Belitsky und Travis Good sowie Bassist Ryan Weber und Violinistin Melissa Payne komplettieren die Begleitband, die sich „The Peterboroughs“ nennt. Weitere Singles schließt „Young Bob“ nicht aus: „Ich habe noch mehr Lieder, die alle von demselben kreativen Funken stammen.“ Neil Young ist ein erklärter Gegner von Donald Trump: Im August reichte er eine Klage wegen Urheberrechtsverletzung ein, weil Trump Musik von ihm für Wahlkampfauftritte genutzt habe.