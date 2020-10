Was ist erlaubt, was nicht? Immer wieder neue Verordnungen aufgrund der schwierigen Corona-Krise stiften mitunter Verwirrung. In der Basilika in Frauenkirchen mussten Kinder bei der Erstkommunion Mund-Nasen-Schutz tragen. Bei derselben Kirchenfeier in anderen Orten galt das nicht. Viele Eltern sind irritiert.