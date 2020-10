„Er hat versucht, mich mit einem Kissen zu würgen. Ich habe mehrmals versucht, aus dem Raum zu rennen, aber er hat mich nicht gelassen. Am Ende konnte ich mich befreien und rannte barfuß mit einem Telefon davon“, schildert sie dem russischen Sport-Portal „Championat“. Der Vorfall soll sich rund um die US Open im August 2019 abgespielt haben. Zverev scheiterte damals in New York im Achtelfinale. Am Mittwoch hatte Sharypova die Geschehnisse bereits auf ihrer Instagram-Seite veröffentlicht, hatte aber keinen Namen genannt.