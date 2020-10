Seit 2005 flimmert „Grey‘s Anatomy“ über die TV-Bildschirme. Seit Anfang an dabei: Ellen Pompeo, die die Titelrolle der Dr. Meredith Grey spielt. Doch jetzt schockt die Schauspielerin ihre Fans. Denn in einem Interview deutete die 50-Jährige an, dass die beliebte Arztserie vor dem Aus stehen könnte.