Westen teurer, Süden billiger

Die Höhe der Mieten hängt auch von der Region ab. Im Westen Österreichs müssen Mieter mehr zahlen. Am höchsten waren die durchschnittlichen Mietkosten im Vorjahr in Salzburg mit 9,5 Euro pro Quadratmeter. Dahinter lagen Vorarlberg (9,3 Euro) und Tirol (8,8 Euro). Am billigsten waren Hauptmietwohnungen im Burgenland (6,0 Euro) und in Kärnten (6,3 Euro). In Wien lag die durchschnittliche Miete inklusive Betriebskosten bei 8,4 Euro. Die durchschnittliche Fläche betrug im Vorjahr in Österreich bei Mietwohnungen rund 69 Quadratmeter, bei Eigentumswohnungen rund 128 Quadratmeter.