Waffensysteme, die ohne menschliches Zutun Ziele auswählen und bekämpfen, waren vor nicht allzu langer Zeit ausschließlich im Bereich der Science-Fiction beheimatet. Technologische Fortschritte, die in den letzten Jahren in den Bereichen Robotik und künstliche Intelligenz erzielt wurden, hätten diese Vorstellung nun aber „an die Schwelle zur konkreten Umsetzung gerückt“, warnen Forscher in einer Studie für den deutschen Bundestag - und drängen daher auf eine rasche Regulierung sogenannter autonomer Waffensysteme (AWS).