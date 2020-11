HIT (Histamin Intoleranz) wird in 80 Prozent aller Fälle bei weiblichen Patienten im Alter zwischen 40 und 50 Jahren gefunden. Ist die Unverträglichkeit gegen diesen Entzündungsstoff eine typische Frauenkrankheit? Nein, aber die Geschlechterverteilung hat einen klaren Schwerpunkt. Um das Krankheitsbild zu verstehen, muss man ausreichend über das Histamin informiert sein. Der Hautfacharzt und Allergologe Univ.-Prof. Dr. Reinhart Jarisch erklärt: „Im menschlichen, aber auch tierischen Organismus wirkt diese Substanz als Gewebehormon und Botenstoff. Histamin spielt eine zentrale Rolle bei allergischen Reaktionen und ist an der Entstehung von Entzündungen maßgeblich beteiligt. Jeder kennt diesen Stoff, der in der Haut, der Magenschleimhaut und in Nervenzellen gebildet wird. Am Beispiel Brennnesseln: Der Stachel dieser Pflanze sticht in die Haut, und der Giftsack am anderen Ende dieses Stachels wird ausgedrückt. Er enthält Histamin, welches die Folgen wie Schmerz, Rötung und Quaddelbildung auslöst.“