In kleinem Rahmen und so persönlich wie noch nie wurden die Kunst- und Kulturpreise des Landes Steiermark in der Grazer Burg verliehen. „Mit den Preisen wollen wir das Scheinwerferlicht auf die steirischen Kunstschaffenden und ihre Leistungen richten“, betont Kulturlandesrat Christopher Drexler. Er versuchte dem ungewöhlich intimen Rahmen der Verleihung auch Positives abzugewinnen und sagte, er habe es genossen, sich in aller Ruhe mit den Preisträgerinnen und Preisträger austauschen zu können. Normalerweise werden die Preise ja im Zuge einer großen Gala verliehen.