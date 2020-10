60.000 Mitarbeiter im Winter betroffen

Jedenfalls müsse das wirtschaftliche Leben und auch das Geschäftsleben tagsüber aufrechterhalten werden. Dass die Maßnahmen nicht weiterhin „auf dem Rücken der Tourismusbranche“ ausgetragen werden, forderte LAbg. Mario Gerber (ÖVP), Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Tiroler Wirtschaftskammer (WK). Nicht nur bis zu 60.000 Mitarbeiter seien in Tirol in der Wintersaison betroffen, sondern auch zahlreiche kleine Zulieferer. Gerber appellierte an die Hotellerie, „ökonomisch zu denken“ und mit „Eindeckung und der Anstellung von Personal“ noch bis Ende November zu warten.