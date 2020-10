Bestürzt haben Österreichs Politiker am Donnerstag auf die tödlichen Messerattacken in Frankreich reagiert. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sprach via Twitter von einem „Angriff auf unsere Demokratie und unsere europäischen Grund- und Freiheitsrechte“. „Wir stellen uns klar gegen alle Formen von Extremismus und Terrorismus“, so Nehammer.