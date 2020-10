Jugendliche können Ausbildung fortsetzen

Dann meldete der Betrieb plötzlich doch Konkurs an. Die Lehrlinge erkannten schließlich, dass sie ohne Einkommen in eine existenzbedrohende Lage geraten würden. „Mit Unterstützung der AK Tirol ist es nun gelungen, dass die Jugendlichen ihre Ausbildung in anderen Betrieben sowie in der Berufsschule fortsetzen können. Die insgesamt offenen Lohnforderungen von rund 14.000 Euro hat die AK bereits im Insolvenzverfahren geltend gemacht“, lässt der Präsident aufhorchen, der hofft, dass es sich hierbei nur um einen Einzelfall handle. Zum Glück gebe es in Tirol viele andere positive Beispiele, meint er.