Die Samstag-Partie der spusu Liga zwischen HSG Bärnbach/Köflach und SG Westwien ist am Donnerstag von Österreichischen Handballbund (ÖHB) wegen dreier Corona-Fälle bei den Steirern auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Wie die Wiener am Donnerstag per Aussendung bekannt gaben, befinden sich zwei weitere Bärnbach-Akteure in Quarantäne.